ДСНС попереджає про пориви вітру в Україні

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про пориви вітру в Україні.

«2 листопада вдень на Правобережжі, у Києві та Київській області пориви вітру 15-20 метри на секунду», – прогнозують у ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, у західних областях очікується слабкий дощ, в інших регіонах – мінлива хмарність. На півдні України температура повітря коливатиметься від 4 до 11 градусів тепла, у центрі – від 6 до 8 градусів, на сході – від 3 до 6 градусів, на півночі – від 4 до 8 градусів, на заході – від 5 до 9 градусів. У Києві повітря прогріється до 6-8 градусів.