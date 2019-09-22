Синоптики обіцяють нічні заморозки в Україні наступного тижня

Український гідрометцентр попереджає про заморозки вночі наступного тижня, найдужче це на собі відчують північні і східні області. Інформацію про це оприлюднено на сайті установи.

«23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий). 22-23 вересня в Україні, крім Волинської та Чернівецької областей, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Вночі 24 вересня у північних та східних областях заморозки у повітрі 0-3 градуси (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), на Полтавщині й Черкащині заморозки на ґрунті 0-4 градуси, (І рівень небезпечності, жовтий); Вночі 25 вересня у Чернігівській, Сумській, Полтавській , Харківській та Луганській областяхі заморозки у повітрі 0-3 градуси (сильні заморозки, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Житомирській, Київській, Донецькій областях заморозки на грунті 0-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться у повідомленні.

Вдень, однак, повітря може прогріватиися до 15-20 градусів тепла.

Державна служба з надзвичайних ситуацій, у свою чергу, попереджає також про пориви вітру 15-20 метрів за секунду на Київщині 23 вересня.