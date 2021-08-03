Головнокомандувач ЗСУ пояснив, чому заборонив посадовцям відвідувати зону бойових дій

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний заявив, що тимчасово заборонив посадовцям і парламентарям відвідувату зони Операції Об’єднаних сил у зв’язку з процесом прийому-передачі посади командувача ООС. Про це йдеться в повідомлення головнокомандувача у фейсбуці.

За його словами, заборона діятиме до 10 днів.

«Цей процес (передачі посади командувача ООС – ред.) має відбутися у спокійній робочій обстановці для забезпечення безперебійного виконання завдань з оборони держави. Сподіваюся на розуміння політиків та посадовців», – йдеться в повідомленні.

Про те, що командування ЗСУ тимчасово заборонило посадовцям відвідувати зону операції Об’єднаних сил, раніше сьогодні повідомила пресслужба Верховної Ради.

За повідомленням, на 3 серпня планувався візит спікера парламенту Дмитра Разумкова до зони ООС, але його скасували.

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у ЗСУ, зокрема, змінив командувача ООС. Ним став Олександр Павлюк.