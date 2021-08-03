Командування Збройних сил заборонило посадовцям відвідувати зону бойових дій – ВР

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний тимчасово заборонив відвідування посадовцями зони Операції Об’єднаних сил, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

За повідомленням, на 3 серпня планувався візит спікера парламенту Дмитра Разумкова до зони ООС, але його скасували.

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«Візит Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова до зони проведення Операції об’єднаних сил, запланований на 3 серпня, був скасований. Пізно ввечері, напередодні відрядження, Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним було повідомлено щодо тимчасової заборони відвідування посадовими особами зони проведення Операції об’єднаних сил», – йдеться в повідомленні.

Як пояснюють у парламенті, Разумков планував поїздку на Донбас для «ознайомлення із поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, а також спілкування із місцевими жителями та військовослужбовцями української армії».

Командування Збройних сил наразі публічно не коментувало цю заборону.