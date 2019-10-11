Пошуки 6 українців із затонулого в Атлантиці судна поки що безрезультатні – омбудсмен

Пошуки шести громадян України, членів екіпажу судна Bourbon Rhode, що у вересні затонуло в Атлантичному океані, поки що – безрезультатні, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«За уточненою інформацією, 26 вересня 2019 року під час фатальної аварії в Атлантичному океані судна Bourbon Rhode на борту перебувало десять громадян України. Двоє з них загинуло, двоє – врятувалось. Відповідно до наявної інформації, наразі здійснюється пошук шести українців. Крім того, відомо, що пошуково-рятувальну операцію координує Морський центр порятунку і координації Форт-де-Франс», – написала Денісова 11 жовтня у фейсбуці.

Вже протягом двох тижнів доля шести громадян України: Андрія Ізмаїльського, Олександра Коршикова, В’ячеслава Ковальчука, Євгена Мельгунова, Олега Кравця, Дмитра Козирєва – невідома, додала омбудсмен.

За словами Денісової, у межах співпраці у справі захисту прав людини вона звернулася до посла Франції з питань прав людини Франсуа Крокета із проханням посприяти ефективному пошуку потерпілих громадян України.

Судно Bourbon Rhode, яке затонуло під час шторму в Атлантичному океані 26 вересня. Компанія повідомляла, що на борту судна перебувало 14 членів екіпажу, скільки саме українців не уточнювалося. Троє членів епіпажу були врятовані, двоє з них – громадяни України.

Президент України Володимир Зеленський звертався до президента Франції Емманюеля Макрона з проханням продовжити пошуки шести зниклих громадян України – членів екіпажу Bourbon Rhode.