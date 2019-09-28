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29 Вересень 2019, Київ 01:16
Новини | Події

Судно з українцями на борту, яке зникло в Атлантиці, затонуло – судновласник

Судновласник повідомляє, що погодні умови поліпшилися, пошукова операція триває

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Судно Bourbon Rhode, яке зникло під час шторму в Атлантичному океані 26 вересня, затонуло, повідомляє компанія-судновласник на своєму сайті.

Раніше стало відомо, що троє членів епіпажу були врятовані, двоє з них – громадяни України.

Судновласник повідомляє, що погодні умови поліпшилися, пошукова операція триває.

26 вересня компанія повідомляла, що на борту судна перебувало 14 членів екіпажу, скільки саме українців не уточнювалося. За даними деяких українських ЗМІ, їх може бути близько 10.

Судно постраждало від урагану «Лоренцо» 4-ої категорії.

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