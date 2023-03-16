Посли країн G7 схвалюють прогрес у відборі членів ВККС: кількість кандидатів скоротилася до 32

Посли країн «Групи семи» в Україні прокоментували процес відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про це пресслужба представників G7 повідомила 16 березня.

«Посли G7 високо оцінюють прогрес, досягнутий Конкурсною комісією з добору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, кількість кандидатів було зменшено до 32», – йдеться в повідомленні.

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Водночас посли «Групи семи» заохочують Вищу раду правосуддя «оперативно призначити 16 членів через прозору процедуру, щоб ВККС почала функціонувати».

Напередодні конкурсна комісія завершила публічний конкурс з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та затвердила фінальний список.