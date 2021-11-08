Посли країн G7 закликають Україну ухвалити законопроєкт про реформу СБУ

Посли країн «Групи семи» виступили за ухвалення законопроєкту про реформу Служби безпеки України. Про це йдеться в повідомленні групи послів G7 під керівництвом Великої Британії з підтримки реформ в Україні.

«Прийняття як законопроекту 3196-Д, так і повністю узгодженого супутнього закону є критично важливим для початку реформи СБУ. Це посилить здатність України захистити себе від гібридної війни та інших загроз національній безпеці», – йдеться в заяві послів.

Таким чином представництво «Групи семи» підтримало позицію кількох західних дипломатів, викладених у матеріалі на сайті «Європейської правди». Серед них – директорка Центру інформації та документації НАТО Вінета Кляйне, посолка Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін, голова представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас.

Європейські дипломати вбачають в ухваленні законопроєкту можливість «для комплексного реформування СБУ відповідно до європейських і євроатлантичних принципів та провідної практики».

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Ухвалений 28 січня в першому читанні документ передбачає, зокрема, ліквідацію спецпідрозділів СБУ з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією, а також пропонує механізми реагування на загрози державній безпеці. Крім цього, у проєкті закону заплановане скорочення чисельності співробітників.

Президент Володимир Зеленський схвально відреагував на таке рішення парламенту і назвав його «важливим кроком у реформуванні Служби безпеки».