Зеленський зустрівся з представниками «Групи семи» у Запоріжжі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Запоріжжі з послами країн «Групи семи» 14 жовтня. Про це повідомили пресслужби глави держави та представництва G7 в Україні.

За повідомленнями, обговорення стосувалося реформ та конфлікту на Донбасі. У «Групі семи», зокрема, вказали на «відповідальність усіх зацікавлених сторін» за якнайшвидше формування Етичної ради Вищої ради правосуддя».

«Ми також обговорили плани приведення корпоративного управління на держпідприємствах у відповідність до керівних принципів ОЕСР, демократичний розвиток України, зміцнення незалежних антикорупційних інституцій, законодавство із скрінінгу іноземних інвестицій і конфлікт на Донбасі», – повідомили в представництві G7.

Зеленський заявив, що провів із дипломатами «Групи семи» робочий ланч.

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«Обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі, реформи та трансформацію України», – йдеться в заяві президента.

Володимир Зеленський відвідує східні області України в рамках робочої поїздки 14 жовтня. У тому числі, як повідомляв його офіс, він планував побувати на передових позиціях українських військових у районі Операції об’єднаних сил.