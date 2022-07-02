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«Сидять тихо як миші під віником» – посол України про зменшення впливу росіян у Франції

Ейфелева вежа, яку підсвітили в кольори прапора України на знак солідарності з українцями в їхньому протистоянні агресії Росії. Париж, 9 травня 2022

Надзвичайний та повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко заявляє про зменшення впливу росіян у Франції.

«Росіяни були дуже активні у Франції. У них дійсно багато потужностей, багато впливу було. Але зараз вони сидять тихо як миші під віником. Наразі їх не видно і не чути. Є деякі намагання, але ми дуже швидко реагуємо і зараз перевага на нашому боці абсолютно», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, французи «ніби прокинулися» і нині вони солідарні з українцями.

«Рівень підтримки – дуже серйозний», – зауважує посол.

Президент Франції Емманюель Макрон після початку повномасштабної війни кілька разів телефонував Путіну. Він говорив, що це не приносить йому задоволення, але підкреслював, що контакти необхідні для пошуку миру. Через ці дзвінки він зазнав критики.

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