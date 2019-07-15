Посольство України відреагувало на напад на українських заробітчан у Варшаві

Посольство України закликало польських правоохоронців розслідувати напад на українських заробітчан.

«Однозначно засуджуємо ганебний і небезпечний вчинок проти громадян України, які легально працевлаштовані на будівництві метро у Варшаві і сумлінно роблять добру справу для мешканців столиці Польщі. Звертаємося до поліції та інших органів влади з проханням з’ясувати усі обставини злочину, знайти і притягти винних до відповідальності, а також запобігати подібним інцидентам у майбутньому», – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці установи.

Дипломати закликали українських громадян, які потрапили за кордоном у біду, звертатися до посольств або інших дипломатичних установ України, що діють на цій території.

«У цьому конкретному випадку консульський відділ посольства досі не отримав жодного звернення від потерпілих громадян України. Справа перебуває на контролі консульського відділу посольства України у Варшаві», – зазначили вони.

Як повідомлялося, у ніч на 13 липня невідомі кинули пляшку із горючою сумішшю у вікно помешкання, де жили будівельники з України, а стіни у під’їзді обписали ксенофобськими написами.