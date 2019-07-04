У Польщі шукають потерпілих і свідків «геноциду ОУН-УПА» 1939-45 років

Інститут національної пам’яті Польщі розшукує потерпілих осіб і свідків «злочинів геноциду, скоюваних у період 1939-1945 років членами ОУН-УПА й іншими особами-співучасниками проти населення польської національності, що проживало у Волинському воєводстві», повідомляє посольство Польщі в Україні.

За повідомленням, розслідування веде відділення у Любліні комісії з розслідування злочинів проти польського народу.

Комісія розслідує справу про вбивство «кількадесятьох тисяч чоловіків, жінок і дітей польської національності, фізичного, психічного знущання над представниками вищеназваної національної групи, знищення чи викрадення їхнього майна, а також застосування інших репресій і нелюдських вчинків задля створення умов життя, що несло загрозу їх біологічного винищення, або змушувало залишати свої оселі й тікати з території Волинського воєводства, а також інших форм порушення прав людини».

«Ми звертаємося до потерпілих осіб, членів їхніх родин, свідків і всіх тих, хто володіє інформацією на тему злочинів, в тому числі до тих, хто має фотографії закатованих, списки жертв або іншу документацію, що може бути придатною у розслідуванні, із закликом налагодити контакт з вказаною комісією», – йдеться в повідомленні посольства.

Минулого місяця президенти Польщі й України Анджей Дуда і Володимир Зеленський після зустрічі у Брюсселі заявили, що прагнуть примирення між польським й українським народами та налаштовані на плідну співпрацю між двома державами.

У перебігу Волинської трагедії 1943–44 років, яку в Польщі офіційно називають «Волинською різаниною», внаслідок дій Української повстанської армії, з одного боку, і низки польських формувань – націоналістичних, комуністичних і колаборантських із нацистами, – з іншого, загинули десятки тисяч людей.

При цьому число жертв серед місцевих поляків, за даними різних істориків, у тому числі польських, оцінюється від 30 до 70 тисяч людей; цифри офіційної Варшави – 100 тисяч загиблих поляків – не підтверджує майже ніхто.

Кількість убитих українців оцінюють від 5 тисяч (цю найнижчу оцінку використовує Варшава) до понад 20 тисяч людей.

Події Волинської трагедії Варшава давно називає «етнічними чистками», а 2016 року там перейшли до офіційного визначення «геноцид»; єдиними винуватцями трагедії називають «українських націоналістів».

Заперечення Києва і нагадування про спільну відповідальність за трагедію і про злочини також поляків проти українського населення Польща при цьому відкидає і наполягає, щоб Україна визнала ту «історичну правду», яку диктує Варшава. Політичні суперечки, зокрема, пов’язані з оцінками тих подій, призводили останніми роками до зростання напруженості у відносинах між двома країнами.