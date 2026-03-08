Біля посольства США в Осло стався вибух

Біля посольства США в Осло вночі проти 8 березня стався вибух, внаслідок якого ніхто не постраждав, повідомила норвезька поліція.

За повідомленням, вибух завдав лише «незначної матеріальної шкоди» одному зі входів будівлі. Очевидці повідомляли про густий дим на місці інциденту.

Відповідальних за вибух шукають. У поліції кажуть, що поки зарано говорити про те, чи пов’язаний вибух із конфліктом на Близькому Сході.

Державний департамент США ситуацію поки що не коментував.

Раніше посольства США в країнах Близького Сходу привели в стан підвищеної готовності на тлі американських військових операцій в Ірані, й кілька з них зазнали нападів у той час, як Тегеран атакує у відповідь на удари Ізраїлю і США.