Посольство США привітало спрощення перетину лінії розмежування на Донбасі

Посольство Сполучених Штатів в Україні схвально відгукнулося про скасування терміну дії електронних перепусток для перетину лінії розмежування.

«Ми разом з (правозахисною організацією – ред.) Human Rights Watch вітаємо рішення України полегшити подорожі для українців, які проживають на підконтрольній Росії території. Ці труднощі існують виключно через агресію Росії», – заявили у дипломатичній місії.

28 березня Україна скасувала термін дії електронних перепусток, які дозволяють цивільним особам подорожувати між підконтрольною уряду територією та окупованими частинами Луганської і Донецької областей.

Перепустки, видані після цього числа, автоматично є безстроковими.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.