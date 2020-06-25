Посольство США «стурбоване» проведенням військових парадів в окупованому Криму

Посольство США в Україні висловило глибоку стурбованість проведенням в окупованому Росією Криму військових парадів.

«Висловлюємо глибоку стурбованість щодо російських військових парадів, проведених на суверенній українській території 24 червня. Разом з нашими українськими партнерами ми твердо підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, і ми будемо продовжувати робити так, щоб ціна слідування стежкою агресії була дуже високою для Росії», – мовиться у заяві посольства.

Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту в зв’язку з проведенням Росією 24 червня військових парадів в анексованих Криму і Севастополі. Дипломати вказали, що Україна розглядає проведення військових парадів на анексованому півострові, а також ОРДЛО, без узгодження з українською стороною, як «відверте нехтування» Росією чинного законодавства країни і норм міжнародного права, в тому числі – резолюції Генасамблеї ООН.

Напередодні військові паради пройшли в Севастополі, Сімферополі та Керчі. Як передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії, глядачам у Сімферополі вимірювали температуру і роздавали захисні маски з прапорцями «75 перемога». Люди не дотримувалися соціальної дистанції і не одягали маски.

Спочатку традиційні військові паради на честь 75-річчя перемоги у Другій світовій війні повинні були традиційно відбутися 9 травня. Але їх скасували через загрозу поширення коронавірусу. Пізніше російська влада оголосила нову дату параду в Москві – 24 червня.

Підконтрольна Росії влада Криму стверджувала, що через загрозу коронавірусу «вживатимуть безпрецедентних» заходів безпеки під час заходів, пов’язаних із проведенням параду.