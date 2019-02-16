Постраждалих від вибуху на Донеччині поліцейських направили санавіацією до Дніпра

Управління поліції Донеччини повідомило, що двох поліцейських, що зазнали осколкових поранень під час знешкодження боєприпасів виїзді з села Нетайлове Ясинуватського району, направили санавіацією до шпиталю у Дніпрі.

«Серед поранених – працівник поліції ГУНП в м. Києві зі складу сил операції Об’єднаних сил та двоє співробітників Дружківського відділення поліції. Постраждалим надано першу медичну допомогу. Наймолодшому поліцейському, за життя якого зараз борються лікарі, – 21 рік», – мовиться у повідомленні на сайті відомства.

Також поліція повідомила деталі про загиблого рятувальника: це 48-річний працівник ДСНС, житель міста Новогродівка Донецької області.

Як раніше заявив голова Нацполіції України Сергій Князєв, поліцейських спільно зі співробітниками ДСНС виїхали на виклик про виявлений біля селища Піски Ясинуватського району Донецької області схрон з боєприпасами. За даними поліції, близько 18 години трапився вибух, внаслідок якого одна людина загинула, а двох було поранено.

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У листопаді минулого року Міноборони України повідомляло, що від початку збройного конфлікту на Донбасі сапери виявили та знешкодили 253 716 одиниць вибухонебезпечних предметів.​