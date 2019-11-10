В анексованому Криму через посуху пересихають річки – активіст

У Криму тепла осінь із мінімальними опадами призвела до сильної посухи, наслідком якої стало пересихання головних річок, що живлять водосховища природнього стоку півострова. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності повідомив активіст міжнародного руху за звільнення Криму #LiberateCrimea.

«Водна проблема Криму ускладнюється з кожним роком. Поки що російська влада рятує ситуацію з водопостачанням кримчан за рахунок артезіанських вод, але їхні ресурси стрімко зменшуються. У листопаді в багатох населених пунктах вода майже зникла в колодязях і навіть свердловинах», – розповів активіст.

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Загострення водної проблеми в Криму мотивували кримських активістів руху #LiberateCrimea ініціювати акцію «Водну проблему Криму вирішить лише деокупація». Вони розміщували біля водних об’єктів півострова темтаичні листівки, щоб привернути увагу до проблеми звичайних кримчан.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів з материкової частини країни припинили.