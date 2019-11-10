Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 листопада 2019, Київ 15:15
Новини | Суспільство

В анексованому Криму через посуху пересихають річки – активіст

Тайганське (Білогорське) водосховище

Дивитись коментарі

У Криму тепла осінь із мінімальними опадами призвела до сильної посухи, наслідком якої стало пересихання головних річок, що живлять водосховища природнього стоку півострова. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії на умовах анонімності повідомив активіст міжнародного руху за звільнення Криму #LiberateCrimea.

«Водна проблема Криму ускладнюється з кожним роком. Поки що російська влада рятує ситуацію з водопостачанням кримчан за рахунок артезіанських вод, але їхні ресурси стрімко зменшуються. У листопаді в багатох населених пунктах вода майже зникла в колодязях і навіть свердловинах», – розповів активіст.

Читайте також: Наслідки катастрофічної нестачі води в Криму стануть явними вже цього року ‒ Володимир Мілов​

Загострення водної проблеми в Криму мотивували кримських активістів руху #LiberateCrimea ініціювати акцію «Водну проблему Криму вирішить лише деокупація». Вони розміщували біля водних об’єктів півострова темтаичні листівки, щоб привернути увагу до проблеми звичайних кримчан.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів з материкової частини країни припинили.

Путін попросить у Зеленського воду для Криму? | Крим.Реалії
Embed
Путін попросить у Зеленського воду для Криму? | Крим.Реалії

No media source currently available

0:00 0:25:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG