Потураєв: провал вакцинації в Україні – відповідальність МОЗ

Відповідальність за прорахунки кампанії з вакцинації населення від коронавірусу лежить на Міністерстві охорони здоров’я. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив народний депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв.

«Я вважаю, що провали, вже чесно тут можна говорити, в кампанії з вакцинації – це безперечно відповідальність МОЗу. Тому що всі насправді підключалися: і президент, і МЗС, і Офіс президента. Але тоді, коли керівник міністерства казав: треба підключитися. Тобто ти не можеш на власний розсуд робити якісь речі, коли у тебе профільний міністр не каже, що в цьому є потреба. Бо від цього, щонайменше, не буде користі. Тому я вважаю, що підстави для відставки Максима Степанова були», – зазначив Потураєв.

Він також висловив підтримку Віктору Ляшку, якого Верховна Рада призначила новим очільником МОЗ.

18 травня Верховна Рада звільнила Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я. Він очолював МОЗ з 30 березня 2020 року. Шмигаль, який надіслав подання про звільнення Степанова, говорив з трибуни парламенту, що роботу міністра з організації вакцинації проти COVID-19 важко назвати ефективною.