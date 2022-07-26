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Україна повернула тіла 25 загиблих військових – Мінреінтеграції

«Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції»

Україна у рамках чергової операції з передачі тіл загиблих військовослужбовців повернула тіла 25 своїх захисників, повідомило 26 липня Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. Операція проводилася за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про повернення Україною тіл 45 захисників. Перед цим, 12 липня, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що Україна повернула тіла 30 загиблих військових, а наприкінці червня – 46 тіл, зокрема 21 захисника «Азовсталі».

За даними Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олега Котенка, станом на 11 липня понад сім тисяч українських військових вважалися зниклими безвісти.

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