Україна повернула тіла 42 захисників – Мінреінтеграції

В Україну повернули тіла 42 загиблих захисників, повідомило 27 грудня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний і тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх», – цитує пресслужба міністерства уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка.

Загалом уповноваженому зі зниклих безвісти від моменту його призначення вдалося повернути додому тіла 869 захисників, додали в Мінреінтеграції.

У липні влада повідомляла, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. Більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.