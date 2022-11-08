Україна повернула тіла 38 загиблих військових – Мінреінтеграції

Україна змогла повернути рідним тіла 38 загиблих українських військових, повідомило 8 листопада Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
«Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – йдеться в повідомленні.
У міністерстві повідомили, що загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.
У липні уповноважений повідомляв, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. За словами Котенка, більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.
Від 1 червня Міністерство внутрішніх справ розпочало прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. За перші дев’ять днів роботи цієї лінії було опрацьовано понад 2600 звернень.
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