Україна повернула тіла 38 загиблих військових – Мінреінтеграції

Україна змогла повернути рідним тіла 38 загиблих українських військових, повідомило 8 листопада Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

«Операція проводилася за співпраці уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та низки силових структур України. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві повідомили, що загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути 663 тіла.

У липні уповноважений повідомляв, що понад сім тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти. За словами Котенка, більшість зі зниклих військових перебувають у полоні.

Від 1 червня Міністерство внутрішніх справ розпочало прийом звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників. За перші дев’ять днів роботи цієї лінії було опрацьовано понад 2600 звернень.