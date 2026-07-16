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Новини | Події

В Україну повернули тіла понад пів тисячі загиблих на війні – координаційний штаб

Транспортування тіл полеглих, фото ілюстративне
Транспортування тіл полеглих, фото ілюстративне

Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими повідомив, що 16 липня в Україну повернули 501 тіло загиблих, які «за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям».

«Слідчими правоохоронних органів, спільно з представниками експертних установ, будуть здійснені всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих… Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів», – ідеться в повідомленні.

Раніше представники російської сторони заявляли, що Росія отримала від України 31 тіло.

Востаннє Москва та Київ обмінювалися тілами загиблих військових 18 червня. Тоді Росія передала 522 тіла, Україна – 33 тіла.

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