Через повені в Афганістані загинули 24 людини

Через проливні дощі в багатьох регіонах Афганістану виникли повені, в результаті яких загинули щонайменше 24 людини і 11 були травмовані упродовж останніх 48 годин.

Як повідомило 25 травня Міністерство із боротьби зі стихійними лихами, в результаті повені постраждали 6 з 34 провінцій Афганістану, включно зі столицею країни Кабулом.

За повідомленнями, повені вже зрйнували понад 220 будинків, сотні людей довелося евакуювати.

За даними афганських чиновників, цьогоріч близько 150 людей загинули в результаті проливних дощів і повеней в різних провінціях.