Після нічних атак в Україні вранці знову оголошена масштабна повітряна тривога

Незабаром після 9-ї ранку у середу в Україні оголошена масштабна повітряна тривога. У таких випадках влада рекомендує перейти в укриття через загрозу ракетних обстрілів.

Сповіщення про небезпеку оголошене після нічних атак з боку військ РФ. Близько півночі в Києві та низці регіонів було оголошено повітряну тривогу, яка тривала кілька годин.

Усього, як повідомили українські військові, було знищено 16 з 21 запущеного російськими силами дрона. На Київщині через нічну атаку загинули троє людей, ще 7 поранені, трьох людей шукають під завалами гуртожитку. На Житомирщині пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.