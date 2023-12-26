«Російський МіГ-31К над акваторією Чорного моря». В Україні оголошували масштабну тривогу

В усіх областях України після 11-ої години 26 грудня оголосили повітряну тривогу.

Як повідомили Повітряні сили Збройних сил України, це пов’язано з тим, що над акваторією Чорного моря зафіксували російський МіГ-31К.

Цей літак – потенційний носій гіперзвукової ракети Х-47м2 «Кинджал».

Згодом у Повітряних силах повідомили про запуск російської ракети в напрямку Запоріжжя і Дніпра. Повідомлень про влучання не було.

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Близько 12:50 оголосили про відбій загрози по МіГ-31К. Водночас Повітряні сили повідомили, що активність російської тактичної авіації на сході й півдні залишається, є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Раніше сьогодні повітряну тривогу вже оголошували в Києві й низці областей – через загрозу застосування балістичного озброєння для півночі, сходу, центру.

Російські війська з вечора 25 грудня до 3:00 26 грудня атакували Україну з південно-східного напрямку ударними БПЛА Shahed, 13 із яких збили українські військові.

Військові РФ регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.