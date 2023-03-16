В усіх областях України оголосили повітряну тривогу

У всіх областях України близько 9:00 16 березня оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує не нехтувати сигналом про небезпеку і піти в укриття.

В останні кілька днів в Україні по декілька разів на день оголошують тривогу у всіх областях. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що частина з них були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії, загрозою застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу наземного базування і польотами МіГ-31К.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи численні повітряні тривоги протягом дня 14 березня, сказала, що російські сили можуть мати на меті «тримати в напрузі населення» в рамках тактики гібридної війни.