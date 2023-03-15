В Україні втретє за день оголосили масштабну повітряну тривогу – відбій

У всіх областях України близько 15:10 15 березня оголосили повітряну тривогу. Влада рекомендує не нехтувати сигналом про небезпеку і піти в укриття.

Це вже третє попередження про повітряну небезпеку сьогодні.

ОНОВЛЕНО: близько 15:50 повітряну тривогу скасували.

Після оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні близько 10:00 влада Харківщини повідомила про російські удари. Війська РФ поцілили в цивільну інфраструктуру.

Напередодні в Україні декілька разів оголошували тривогу у всіх областях. У Повітряних силах ЗСУ пояснили, що частина з них були пов’язані з активністю тактичної авіації Росії, загрозою застосування оперативно-тактичного ракетного комплексу наземного базування і польотами МіГ-31К.

Речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментуючи численні повітряні тривоги протягом дня 14 березня, сказала, що російські сили можуть мати на меті «тримати в напрузі населення» в рамках тактики гібридної війни.