По всій Україні оголосили повітряну тривогу

По всій території України близько 13:00 3 грудня оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, зафіксовано зліт російського МіГ-31К з аеродрому Моздок. Цей літак може нести ракети «Кинджал».

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю виданню «Новинарня» повідомив, що українські військові від початку повномасштабного вторгнення збили 15 російських ракет «Кинджал».