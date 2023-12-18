Повітряні сили заявили про знищення запущених РФ дронів у 4 областях

Російські війська у ніч на 18 грудня атакували Україну п’ятьма ударними безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська (РФ), повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

«Усі безпілотники збиті мобільними вогневими групами Повітряних сил і Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької і Хмельницької областей», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.