Повітряні сили повідомили про знищення 7 дронів, запущених Росією

Російські війська в ніч на 28 грудня атакували територію України вісьмома ударними безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська в РФ, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«Сім безпілотників було збито винищувальною авіацією, підрозділами ЗРВ, мобільними вогневими групами Повітряних сил і Сил оборони України в межах Дніпропетровської, Кіровоградської й Запорізької областей», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

21 грудня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Росія за час свого 22-місячного повномасштабного вторгнення запустила близько 7400 ракет і 3700 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed по цілях в Україні. За його словами, українська протиповітряна оборона змогла збити близько 1600 ракет і 2900 безпілотників.