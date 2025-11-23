Доступність посилання

Повітряні сили: армія РФ атакувала Україну 98 дронами, зафіксовано влучання 27

За даними Повітряних сил, ППО знешкодила 69 БпЛА (фото ілюстративне)
Російські військові в ніч проти 23 листопада атакували Україну 98 ударними безпілотниками, близько 60 із яких – «Шахеди», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера» і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

