Повітряні сили збили черговий російський Ка-52 – Олещук

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук повідомив, що українські військові збили російський вертоліт Ка-52.

За його словами, це сталося вранці 17 серпня на Бахмутському напрямку.

Востаннє про збиття Ка-52 українські сили повідомляли 14 серпня.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 17 серпня Росія втратила в Україні 314 своїх гелікоптерів.

Наприкінці липня розвідка Великої Британії повідомляла, що Росія, швидше за все, втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після початку повномасштабного вторгнення в Україну.