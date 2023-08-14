У Генштабі назвали тип російського вертольота, збитого на Бахмутському напрямку

Генеральний штаб Збройних сил України уточнив, що українські військові удосвіта 14 серпня збили російський ударний гелікоптер Ка-52.

«Встановлено тип знищеного вертольота о 5:00 14 серпня 2023 року. Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52», – йдеться в повідомленні.

Раніше командування Повітряних сил ЗСУ повідомляло, що на Бахмутському напрямку зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил знищив російський вертоліт, але тоді його тип не був відомий.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 14 серпня Росія втратила в Україні 313 своїх гелікоптерів.

Наприкінці липня розвідка Великої Британії повідомляла, що Росія, швидше за все, втратила близько 40 гелікоптерів Ка-52 після початку повномасштабного вторгнення в Україну.