Російські дрони вночі уразили 14 локацій, знешкоджені 165 БпЛА – Повітряні сили

У ніч на 27 лютого російські військові атакували територію України 187 ударними дронами типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів із чотирьох напрямків у Росії та Гвардійського в окупованому Криму, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 08:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 165 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 14 локаціях», – інформують українські військові, додаючи, що атака триває, і в повітряному просторі ще перебувають декілька російських дронів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



