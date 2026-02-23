Кулеба: РФ атакувала припортову інфраструктуру на Одещині

Росія в ніч проти 23 лютого атакувала припортову інфраструктуру Одещини, пошкоджена територія накопичувача вантажного транспорту, повідомив віцепрем’єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Це черговий удар по цивільній логістиці й портовій інфраструктурі. Росія системно атакує об’єкти, які не мають жодного військового призначення, намагаючись підірвати економіку регіону та країни загалом. Усі профільні служби працюють на місці, наслідки атаки ліквідовуються», – зазначив Кулеба.

Раніше голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині внаслідок російського удару вночі проти 23 лютого загинули дві людини, троє – постраждали, з них дві людини перебувають у тяжкому стані.

За словами Кіпера, вночі війська РФ знову атакували Одещину ударними безпілотниками, під ударами опинилися об’єкти промислової, енергетичної й цивільної інфраструктури.

«Внаслідок атаки пошкоджено виробничі та складські приміщення, адміністративні будівлі, приміщення автомагазину, транспортні засоби. Крім того, один з безпілотникiв влучив у квартиру в багатоповерховому будинку, без детонації. Психологи ДСНС надали допомогу мешканцям. Пожежі, що виникли, оперативно ліквідували рятувальники. На місцях працюють екстрені й комунальні служби, які усувають наслідки», – додав голова ОВА.

Повітряні сили ЗСУ раніше повідомили, що російські військові в ніч проти 23 лютого атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М», а також 126 ударними безпілотниками, близько 80 із яких – «Шахеди». За словами військових, сили ППО знешкодили 105 дронів, вондночас зафіксовано влучання балістичної ракети і 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики і водозабезпечення.