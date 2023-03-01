Запущена силами РФ повітряна куля була причиною тривоги в Києві та столичній області – влада

Тривогу у Києві та столичній області оголошували через запущену ворогом повітряну кулю, вона вже не становить загрози, повідомляє вдень 1 березня Київська міська військова адміністрація.

«Остання тривога в Києві та Київській області була оголошена через нерозпізнаний повітряний об’єкт. За попередніми даними, це була куля невеликого розміру. Ймовірно, вона була запущена з північного напрямку в бік Києва. На даний момент цей об’єкт не становить загрози. Запроваджені відповідні заходи для його ліквідації», – зазначив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він закликав не ігнорувати повітряні тривоги.

Оголошена вранці 1 березня повітряна стосувалася лише Києва і Київської області, вона тривала менш як годину.