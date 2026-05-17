ЗСУ: сили ППО збили 279 із 287 дронів, зафіксовані влучання на семи локаціях

У ніч проти 17 травня армія РФ атакувала територію України 287 ударними дронами з різних напрямків, йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, силам ППО вдалося збити більшість російських безпілотників, однак є влучання.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 279 безпілотників типу Shahed, «Гербера», «Італмас», дрони-імітатори типу «Пародія» на півночі, півдні та на сході країни.

«Зафіксовано влучання 8 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння уламків на 7 локаціях», – зазначили у Повітряних силах.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



