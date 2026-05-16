Генштаб: на фронті від початку доби було 195 боєзіткнень

На фронті від початку цієї доби відбулося 195 бойових зіткнень, найбільше російських атак було на Покровському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 22:00 16 травня.

«На Покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Білицьке, Гришине, Василівка, Новомиколаївка, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка й Молодецьке», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, 17 атак було на Гуляйпільському напрямку, 16 – на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, 11 – на Костянтинівському.

Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Слов’янському, Краматорському, Придніпровському напрямку.

За оцінкою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на 8 травня, російська армія активізувала наступальні дії фактично по всьому фронту. Найбільш напруженим, за його словами, залишається Покровський напрямок, де РФ зосередила «близько 106 тисяч особового складу».

Аналітики з американського Інституту вивчення війни у своєму звіті 10 травня зазначили, що сили РФ не досягли жодного значущого прогресу на полі бою за останній рік, а українські військові навпаки – мають успіхи.