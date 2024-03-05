Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Повітряні сили ЗСУ: сили ППО вночі знищили 18 «шахедів»

Сили ППО знищили 18 «шахедів» у межах Одеської області.
Сили ППО знищили 18 «шахедів» у межах Одеської області.

У ніч проти 5 березня російські війська атакували Україну 22-а ударними безпілотниками типу Shahed.

Як повідомляють у телеграмі Повітряні сили ЗСУ, дрони атакували з району Балаклави (окупований Крим).

За даними ЗСУ, сили ППО знищили 18 «шахедів» у межах Одеської області.

Сили оборони півдня повідомили, що під час атаки РФ дронами повторення тактики маневрів над житловими і промисловими районами Одеси й передмістя, створювало реальну загрозу мирним жителям, водночас ускладнюючи роботу ППО.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG