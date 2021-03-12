Відсторонений заступник Кличка Поворозник повідомив, що повертається до роботи

Відсторонений заступник мера Києва Віталія Кличка Микола Поворозник заявив, що повертається до роботи.

«Майже рік без повноцінної роботи. Але це теж досвід, який багато чому навчив і залишив поряд лише справжніх та вірних друзів. Я дякую родині, друзям і колегам за підтримку!» – написав він у фейсбуці.

Він зазначив, що перед ним багато викликів, зокрема пандемія та її наслідки для економіки Києва, а також робота над оновленням інфраструктури міста.

21 квітня 2020 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонив Поворозника з посади свого заступника.

Це сталося незабаром після того, як 17 квітня перший заступник голови КМДА Віталія Кличка Микола Поворозник заявив, що звернувся до мера столиці з проханням відсторонити його з посади на час слідства.

Ввечері 14 квітня українські ЗМІ повідомляли, що у приміщеннях Київської міськдержадміністрації відбулися обшуки після того, як співробітники СБУ нібито задокументували вимагання першим заступником голови КМДА Миколою Поворозником неправомірної вигоди від представника компанії-забудовника. Згодом Поворозник відкинув всі звинувачення на свою адресу і заявив, що підозру йому не оголошували.