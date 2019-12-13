Пожежа на російському авіаносці: знайшли ще одне тіло

Кількість загиблих внаслідок пожежі на російському авіаносці «Адмірал Кузнецов» зросла до двох, повідомляють російські ЗМІ 13 грудня. Ще одного загиблого знайшли на борту після того, як загасили пожежу.

За повідомленнями, тіло знайшли на другій палубі. Особу загиблого наразі не встановили.

Раніше вдень 13 грудня голова Об’єднаної суднобудівної корпорації Олексій Рахманов повідомив, що пожежним вдалося загасити пожежу через понад добу з моменту займання.

Керівництво російського Північного флоту 13 грудня заявило, що пошуково-рятувальна операція офіційно завершена.

Відомо, що один з госпіталізованих у тяжкому стані. Один член екіпажу загинув під час гасіння пожежі, ще один зник безвісти.

Уранці 12 грудня в першому енергоблоці корабля, що стоїть на ремонті в Мурманську, сталося загоряння від іскри при проведенні зварювальних робіт. Площа пожежі сягнула 600 квадратних метрів. На борту перебували 400 людей, двоє людей загинули, ще 14 були госпіталізовані.

Важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнецов» – єдиний авіаносець у складі російського флоту. Ремонт корабля мав тривати до кінця 2022 року, але тепер триватиме щонайменше на рік довше.