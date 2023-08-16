Пожежа знищила 16 км площі окупованого острову Джарилгач на Херсонщині – керівництво нацпарку

На окупованому острові Джарилгач на Херсонщині майже тиждень тривала пожежа, яка почалася на початку серпня. Вогонь знищив всю заповідну зону природного парку, повідомила в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я» директорка Джарилгацького національного природного парку Ірина Сабашенко.

«Пожежею знищено майже 16 кілометрів території острова. Пожежа виникла саме через те, що окупаційна влада облаштувала полігон на острові, скоріш за все було загоряння рослинного покриву, тому так сталося. У нас вигоріла майже вся заповідна зона. Там сконцентрована основна частина всіх цінних видів всіх частин степових екосистем, рідкісних видів, які занесені до «Зеленої книги України», а доля тварин нам взагалі невідома», – сказала директорка.

За її словами, на відновлення рослинного покриву знадобиться від 10 до 30 років. Сабашенко також повідомила, що інформацію про пожежу на Джарилгачі працівники передали до Херсонської обласної прокуратури та до Офісу генерального прокурора.

Як повідомив «Новинам Приазовя» міський голова Скадовська Олександр Яковлєв, наявної інформації про те, чи відійшли з острова Джарилгач військові РФ після такої масштабної пожежі, немає. Окупанти закрили доступ до цієї місцевості для жителів регіону.

«На сьогодні відомо, що диму немає. Є рух техніки на самому острові чи ні, невідомо, бо нікого не пускають. А по Лазурному рух продовжується, там періодично щось їздить, думаю вони кудись змістилися», – розповів міський голова.

Російських військових у Скадовську багато, каже посадовець. Втім, вони навряд чи переймалися гасінням пожежі на острові, зауважив Яковлєв.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

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19 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що російські окупаційні війська з’єднали острів Джарилгач з материковою частиною Херсонської області біля селища Лазурне. За даними українських військових, російська армія в районі населеного пункту Лазурне засипала піском переправу до острова. Це зробили з метою більш інтенсивного використання природоохоронної території національного парку для військових потреб.

Вся територія острова та частина прилеглої акваторії входить у національний природний парк «Джарилгацький». Острів Джарилгач на заході продовжується довгою піщаною косою, яку від суходолу відділяє вузька протока. Лазурне розташоване за 2 кілометри від коси.