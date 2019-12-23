Чотири людини загинули через пожежу в психоневрологічному інтернаті на Луганщині – поліція

Чотири людини загинули, ще три – постраждали і шпиталізовані внаслідок пожежі в одному з корпусів Старобільського обласного психоневрологічного інтернату, повідомляє поліція Луганщини.

За повідомленням, пожежа сталася ввечері 22 грудня.

«На місці події співробітниками слідчо-оперативної групи встановлено, що в одній з палат першого корпусу сталося загоряння», – повідомили в поліції.

Поліція розслідує справу за статтями про «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки» і «службову недбалість».

Про причину пожежі поки що не повідомляли.