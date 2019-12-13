Рябошапка просить Гончарука збільшити штрафи за порушення пожежної безпеки

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звернувся до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням переглянути обсяги штрафних санкцій за порушення вимог пожежної небезпеки, повідомляє Генеральна прокуратура України 13 грудня.

«Наявна відповідальність – штраф для громадян у розмірі 8,50-119 гривень та посадових осіб – 34-170 гривень – не є належним важелем впливу», – йдеться в повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

За даними ГПУ, протягом 2019 року було пред’явлено 76 позовів про визнання протиправною бездіяльність органів державної влади та місцевого самоврядування, 68 з них суди задовольнили.

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Згідно з Кримінальним кодексом, найбільші штрафи (від 50 до 120 неоподатковуваних мінімумів) передбачені за порушення правил пожежної безпеки, якщо пожежа внаслідок цього призвела до значних майнових збитків та шкоди здоров’ю людей.

Вранці 4 грудня в одеському коледжі економіки і права почалася пожежа, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного наразі підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги. Її підозрюють у службовій недбалості.