Під Києвом спалахнула масштабна пожежа в житловому будинку: подробиці рятуальників

У місті Українка на Київщині сталась пожежа в багатоповерховому житловому будинку, повідомляє пресслужба ДСНС у фейсбуці 5 лютого.

У неділю, 5 лютого, о 19:42 рятівникам надійшло повідомлення про масштабну пожежу в Обухівському районі. Прибувши за вказаною адресою вони установили, що на балконі шостого поверху виникла пожежа з розповсюдженням на балкони сьомого та восьмого поверхів, уточнили рятувальники.

Пожежникам вдалось локалізувати полум’я о 20:35. А вже о 21:02 – повністю ліквідувати.

«Вогнем знищено чотири балкони та дві кімнати у двох квартирах на шостому та сьомому поверхах та пошкоджено чотири балкони на восьмому та девятому поверхах. Жертв та постраждалих немає. Сили ДСНС також евакуювали 15 осіб, із них дві дитини на безпечну відстань», – сказано в повідомленні.

На місті подій було задіяно 37 чоловік особового складу та сім одиниць техніки ДСНС.