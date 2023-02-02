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Новий ракетний удар по Краматорську: поранені щонайменше 5 людей

Краматорськ після російського удару 1 лютого. Фото ілюстративне

Щонайменше п'ять людей поранені внаслідок ракетного удару по Краматорську, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Сьогодні вдень росіяни знову вдарили по центру міста: цього разу – двома ракетами. Пошкодили 13 двоповерхівок, 3 чотириповерхівки, дитячу поліклініку та школу, гаражі та автівки», – написав він у телеграмі.

На місці удару працюють правоохоронці, рятувальники, комунальні служби.

Ввечері 1 лютого російські війська завдали удару по центру Краматорська, поціливши у житловий будинок. Внаслідок цієї атаки загинули три людини, 21 людина травмована. За даними поліції Донецької області, російські війська вдарили по будинку ракетою «Іскандер-К».

Наступного дня російські війська повторно завдали удару по центру Краматорська.

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Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

Управління верховного комісара ООН із прав людини раніше повідомило, що станом на 15 січня змогло підтвердити загибель 7031 цивільної людини в Україні через війну Росії. Реальне число жертв може бути набагато більшим, відзначили в міжнародній організації.

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