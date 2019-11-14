Пожежа на військовому складі: прокуратура відкрила провадження, збитки оцінюють у 10,5 млн гривень

Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження через пожежу на речовому складі військової частини в місті Гайсин. Про це пресслужба прокуратури повідомила 14 листопада.

За повідомленням, провадження відкрили за кваліфікацією «недбале ставлення до військової служби, яке спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, окрім воєнного стану». В разі обвинувального вироку ця стаття передбачає позбавлення волі терміном від п’яти до семи років.

«Вогнем знищене майно, яке зберігалось у будівлі: близько 1 100 кевларових шоломів, 800 бронежилетів, 1 500 спальних мішків, 100 польових наметів, понад 1000 одиниць польової форми, 1400 костюмів захисту від води та інше. Попередня сума збитків – 10,5 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, пожежа в металевому ангарі речового складу військової частини 59 окремої мотопіхотної бригади в Гайсині сталася увечері 13 листопада. Вона охопила 200 квадратних метрів, даних щодо постраждалих або загиблих немає.