Суд дав Трампу 28 днів, щоб виправити позов до The New York Times на 15 мільярдів доларів

Федеральний суд у штаті Флорида відхилив позов президента США Дональда Трампа про наклеп на суму 15 мільярдів доларів, який він подав до газети The New York Times, повідомляє агентство Reuters 19 вересня.

Суддя Стівен Меррідей заявив, що позов Трампа поданий із порушеннями, оскільки з нього не зрозуміло, в чому полягає суть претензій президента. За його словами, позов має точно інформувати відповідачів «про характер та зміст претензій».

«Позов – це не публічний форум для образ і запеклих випадів проти опонента», – заявив суддя.

Меррідей дав Трампу 28 днів на подання виправленого позову, його обсяг не має перевищувати 40 сторінок.

Трамп і його представники поки що не коментували рішення суді.

16 вересня Трамп оголосив, що подає позов про наклеп до The New York Times, оскільки, на його думку, газета «десятиліттями» поширювала брехню про нього самого, його родину, бізнес та американську націю в цілому. Він заявив, що видання перетворилося на «рупор радикальної лівої Демократичної партії». Також Трамп згадав підтримку газетою кандидата в президенти Камали Гарріс, про яку заявлялося «в центрі першої полоси». Він назвав це «найбільшим незаконним внеском у передвиборчу кампанію в історії».

Трамп неодноразово подавав позови до медіакорпорацій – і іноді їх вигравав. У листопаді 2024 року в статусі кандидата в президенти, він подав позов до телеканалу CBS і компанії Paramount через інтерв’ю Камали Гарріс. У результаті Paramount погодилася виплатити 16 мільйонів доларів для врегулювання позову.