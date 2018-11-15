В Празі протестують проти уряду Андрея Бабіша – трансляція

У Празі ввечері 15 листопада протестують проти уряду прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша через поїздку його сина до анексованого Криму.

У Чехії розгорівся політичний скандал після інтерв’ю сина прем’єра Андрея Бабіша-молодшого виданню Seznam.cz, яке оприлюднили 12 листопада. За словами сина, минулого року його силою вивезли до анексованого Росією Криму, щоб не дати можливості свідчити правоохоронцям проти батька у можливих махінаціях з коштами Євросоюзу.

Натомість прем’єр Андрей Бабіш стверджує, що його син перебував у Криму «добровільно». Він додав при цьому, що син страждає від шизофренії.

15 листопада Вища палата парламенту Чехії Сенат визнала неприйнятною роботу Бабіша на посаді голови уряду до завершення розслідування можливих махінацій із коштами Європейського союзу.

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