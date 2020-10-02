Human Rights Watch розкритикувала плани Росії розширити застосування системи розпізнавання облич

Правозахисна організація Human Rights Watch розкритикувала плани Росії розширити використання системи розпізнавання облич за допомогою камер відеоспостереження.

Правозахисники вважають, що цей проєкт потенційну загрожує принципові конфіденційності і невтручання в приватне життя і тому викликає «серйозне занепокоєння» через брак регулювання, нагляду і захисту даних.

«Історія порушень прав людини в Росії означає, що влада країни має бути готова відповісти на непрості запитання і довести, що вона не підриває права людини під приводом захисту громадської безпеки», – заявив директор «Г’юман райтс воч» по країнах Європи і Центральної Азії Г’ю Вільямсон.

Російський щоденник «Коммерсант» минулого тижня написав, що камери відеоспостереження з програмою розпізнавання облич, які вже встановлені в столиці Москві, хочуть установити в громадських місцях і на вході в багатоквартирні будинки в десяти великих містах Росії з офіційною метою «захисту громадської безпеки». У Москві ж міська влада розширити використання цієї технології, встановивши такі камери в трамваях і в чверті потягів метро.

У статті зазначали, що цю систему, як і в Москві, будуть використовувати для пошуку тих, хто порушує карантин, а також для розшуку злочинців, чиї фото є в базі даних Міністерства внутрішніх справ.

Пілотні проєкти запустив партнер департаменту інформаційних технологій російської столиці, компанія NtechLab. Російський фонд прямих інвестицій із участю співінвесторів із Близького Сходу вклав в цю компанію понад мільярд рублів. Технологія розпізнавання облич, створена компанією NtechLab, використовувалася для пошуку за фотографіями учасників протестних акцій.

Як стверджувала в серпні громадська організація «Роскомсвобода», аналіз чорного ринку персональних даних москвичів засвідчив, що поліцейські, які мають доступ до системи розпізнавання облич, продають інформацію на спеціальних форумах в інтернеті – зокрема, колекторам боргів і приватним детективам.

Крім Human Rights Watch, імовірне розширення в Росії таких технологій критикувала також правозахисна організація Amnesty International. Ця організація, серед іншого, зазначала, що «за повної відсутності прозорості і підконтрольності при використанні таких систем вони можуть вивести переслідування за мирний протест на абсолютно новий рівень».